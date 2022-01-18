Рубль немного слабеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Рубль немного дешевеет к доллару и евро на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,23 рубля, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,88 рубля (плюс 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76—76,31 рубля за доллар и 86,55—86,99 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:39 мск теряет 1,17% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 518,56 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.