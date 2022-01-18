Около трети муниципальных служащих могут остаться без работы к 2028 году

В результате реализации нового законопроекта о местном самоуправлении (МСУ), внесенного в Госдуму в середине декабря 2021 года, потерять работу до 2028 года могут около трети муниципальных служащих, или более 100 тыс. человек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз статс-секретаря — заместителя министра юстиции Андрея Логинова.

Вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления обсудили накануне участники заседания совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Андрей Логинов из Минюста впервые дал оценку предполагаемых результатов реализации нового законопроекта о МСУ, внесенного в середине декабря в Думу, для рынка труда. Так, до 2028 года он приведет к сокращению около 100 тыс. муниципальных служащих.

Документ предполагает упразднение сельских и городских поселений и переход к одноуровневой системе МСУ, где останутся лишь городские и муниципальные округа (в городах федерального значения предусмотрены еще и внутригородские районы). Поселения лишатся собственных органов управления — глав и депутатов, завершиться процесс должен к 1 января 2028 года.

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По итогам 2020 года в РФ, по данным Минюста (ведомство ежегодно проводит мониторинг организации и развития местного самоуправления), насчитывалось 293 тыс. муниципальных служащих (полная и неполная занятость), 119 тыс. — служащие органов местного самоуправления городских округов (их реформа не коснется), 111 тыс. работают в местном самоуправлении муниципальных районов и округов — из них, по мнению Логинова, останется около половины или, возможно, чуть больше, и 60 тыс. — в органах МСУ городских и сельских поселений. «Таким образом, у нас где-то до трети от этой суммы, от 293 тысяч, при завершении этой реформы, которая до 2028 года продолжается, потеряют свою работу. И риски в этом огромные, потому что люди живут в населенных пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться. Это люди, которые являются… проводниками политической линии и политических предпочтений среди населения сельских местностей», — отметил замглавы юстиции, добавив, что особо остро проблема коснется Центрального, Южного ФО и СКФО.

Потерять работу также могут до 45% работников депутатского корпуса и подведомственных муниципальных учреждений — ведомство не ведет подсчет числа работников этой категории, поэтому чиновник не привел абсолютные цифры.

В СФ с оценкой в целом согласны. «Безусловно, мы должны выйти на целый набор компенсирующих мероприятий, в том числе связанных и с повышением квалификации. Я думаю, что здесь и органы федеральной, и региональной власти должны совместно на эту тему отработать», — заявил первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак. По словам заместителя министра труда Елены Мухтияровой, министерство таких расчетов пока не делало. Турчак предложил Минюсту, Минтруду и другим ведомствам сформировать соответствующий прогноз, представить его, а также предложить компенсирующие мероприятия. С оценками на слушаниях в СФ не все были согласны, так, глава Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил, что закон приведет к определенному сокращению числа муниципальных служащих в регионе, но оно будет «не таким фатальным».