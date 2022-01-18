В России стартовал новый этап программы туристического кэшбэка

Новый этап программы кэшбэка за туры по России стартовал 18 января, он продлится до 12 апреля 2022 года.

Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кэшбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей, напоминает ТАСС. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, сообщили ранее в Ростуризме.

В новом этапе туристического кэшбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов и 3 329 средств размещения. Туристам доступно более 2 млн предложений. Выбрать турпродукт можно на портале «мирпутешествий.рф» или на сайтах партнеров программы. Для удобства туристов Ростуризм и Общероссийский народный фронт запустили кол-центр по вопросам работы программы туристического кэшбэка. На ее реализацию в 2022 году в рамках национального проекта по туризму заложено 5 млрд рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

Новый этап программы, охватывающий вторую половину зимы и практически всю весну, позволяет планировать как активный отдых на горнолыжных курортах, так и культурно-познавательные поездки, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она подчеркнула, что это время также подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников, в этот период больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией глава ведомства попросила туристов и туристический бизнес соблюдать все необходимые меры предосторожности.



Программа кэшбэка за туры по России была впервые запущена Ростуризмом в 2020 году. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и бизнес. С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, кэшбэк составил 6,7 млрд рублей.