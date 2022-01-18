18 января. О чем пишут газеты

📰 Доходы физлиц от продажи вторсырья в России хотят полностью освободить от уплаты НДФЛ, пишут «Известия», уточняя, что это коснется пластика, стекла, резины, макулатуры. Такую меру предусматривают поправки в Налоговый кодекс РФ, которые Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения. Предыдущая версия документа предполагала, что от НДФЛ будут освобождены только суммы до 4 тыс. рублей. Теперь это положение осталось лишь для лома и отходов черных и цветных металлов. Сейчас налог уплачивается с любого дохода. Мера должна привести к росту объемов сдачи вторсырья, говорят эксперты. Минпромторг в целом поддерживает изменения.

📰 Производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля, пишут «Известия». Речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка: Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo), который заявил об увеличении стоимости продукции до 19%, «Хлебпром» (торты «Услада» и шоколад «Частная галерея») — до 23%, «Славянка» («Чудо» и «Левушка») — до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») — до 18% и Ferrero (Raffaello и Kinder) — на 6%. Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: увеличились цены на упаковку и сырье — муку, пальмовое масло и меланж. Однако, как сообщает ТАСС, Минсельхоз заявил об отсутствии массового тренда на удорожание сладостей. По данным министерства, производители сдерживают резкий рост цен на продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

📰 Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 87 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». В последний раз Brent была на этой отметке в октябре 2014 года. К 5:51 мск Brent торговалась на уровне 87,29 доллара за баррель (плюс 1,4%). Стоимость WTI с поставкой в феврале к 5:56 мск достигла 84,94 доллара (плюс 1,3%). Актуальные котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

📰 На фоне резкого падения российского долгового рынка в конце минувшей недели продажи нерезидентов оказались незначительными — 3,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант». По данным аналитиков, продажи в основном затронули короткие выпуски до полутора лет (8,8 млрд рублей), тогда как в среднесрочных выпусках преобладали покупки (9,8 млрд рублей). Эксперты предполагают, что сейчас выходили из облигаций в основном местные инвесторы, которые реагировали на заявления российских чиновников, нерезиденты больше реагируют на собственных политиков, которые вели себя более сдержанно.

📰 Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил реформировать энергорынок для сдерживания роста цен на электроэнергию для промышленности в РФ, пишет «Коммерсант». Среди инициатив — снижение платежа за мощность для простаивающих станций и исключение возможных манипуляций ценами со стороны генерирующих компаний. Одна из новых идей — введение тарифов на электроэнергию АЭС, которые сейчас продают ее по цене, сформированной тепловыми энергоблоками с более высокими топливными затратами. В Минэнерго считают, что действующая модель не допускает неконтролируемого роста цен, но готовы ее совершенствовать.

📰 Ситуация в Казахстане напрямую отразилась на фондовом рынке страны, рассказала «Российской газете» руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее словам, рынок Казахстана по итогам прошлого года вошел в число мировых лидеров: индекс KASE вырос на 37%, а с началом торгов в январе начался обвал, который с небольшими остановками продолжается до сих пор. С начала месяца рынок Казахстана потерял более 200 пунктов, или около 6%, отметила эксперт. Аналитик уверена, что пока вложения в фондовый рынок страны больше подходят для искушенных инвесторов с повышенным аппетитом к риску.



📰 Спрос на жилье в Турции среди россиян в ноябре — декабре 2021 года вырос более чем в два раза, в целом за год число сделок увеличилось на 75%, пишет РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции, уточняя, что Турция остается самым популярным туристическим направлением для россиян. Так, граждане России за 2021 год купили в Турции почти 5,4 тыс. квартир и домов. Это рекордный объем продаж по крайней мере с 2015 года, когда россияне купили в Турции 2 тыс. лотов жилой недвижимости. Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране.



📰 17 января индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1% (3 560 пунктов), его аналог в долларовом выражении — индекс РТС — на 0,73% (1 475 пунктов), пишут «Ведомости», уточняя, что инвесторы активно выходят из российских бумаг с четверга, то есть уже третью торговую сессию подряд. Российская валюта к вечеру немного укрепилась, хотя в течение дня падала: доллар к моменту закрытия торгов стоил 76 рублей, евро — 86,5 рубля. Участников рынка отпугивает от российских активов фактор неопределенности, отметили эксперты.

