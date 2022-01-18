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Минцифры предлагает льготное кредитование для российских IT-разработчиков

18.01.2022 11:30
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ТАСС

Минцифры России предлагает открыть программу льготного кредитования для российских разработчиков программного обеспечения (ПО), сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин. По его словам, льготные кредиты смогут получить не только российские организации, но и российские разработчики ПО.

Паршин добавил, что крупные интеграторы и разработчики ПО заинтересованы в получении льготных кредитов, а банки, в свою очередь, готовы кредитовать IT-компании, если правительство распространит субсидии на эту категорию заемщиков. По его словам, проект постановления может быть подписан в I квартале 2022 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в прошлом году был расширен круг компаний, которые могут получить льготный кредит на цифровую трансформацию, так как был снижен минимальный размер такого кредита. Таким образом, мера поддержки стала доступна и малому бизнесу. «За счет этого существенно возросло количество поддержанных проектов, если быть точным, в восемь раз. В 2021 году финансирование получили 73 проекта. Кредитный портфель по ним составил порядка 50 миллиардов рублей», — добавил Чернышенко.

Минцифры РФ в рамках третьего пакета мер поддержки IT-отрасли планирует компенсировать часть затрат отечественных IT-стартапов по доступу к облачным сервисам, заявил в ходе Гайдаровского форума замглавы Минцифры Максим Паршин.

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По словам вице-премьера, сейчас в проработке 110 заявок на 40 млрд рублей. «На субсидирование процентной ставки в федеральном бюджете до 2024 года заложено 4,8 миллиарда рублей. Финансирование смогут получить более 200 проектов по внедрению российских IT-продуктов, а кредитный портфель превысит 150 миллиардов рублей. Это существенные инвестиции как в цифровую трансформацию экономики на основе российских IT-решений, так и в развитие отрасли IT и отечественных продуктов», — отметил Чернышенко.

Паршин уточнил, что средняя процентная ставка по проектам, уже получившим кредиты по программе Минцифры, — это 3%, отдельные соглашения заключены со ставкой 1,5%. При обращении IT-разработчиков банки также будут самостоятельно оценивать качество проектов и надежность заемщиков. «Банк не будет поддерживать проекты, в которых испытывает сомнение, поскольку рискует невозвратом заемных средств. Если проект окажется неуспешным и заемщик не сможет погасить кредит, банк понесет потери, многократно превышающие субсидию Минцифры. Таких случаев в нашей практике нет», — заключил он.

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