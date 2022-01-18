Сумма обязательств развивающихся стран перед Россией превысила 27 млрд долларов

Суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией по итогам 2020 года составила 27,3 млрд долларов, пишут «Ведомости» со ссылкой на последние данные Всемирного банка (ВБ), уточняя, что статистика публикуется почти с годовым временным лагом, в начале прошлого года ВБ впервые раскрыл информацию о двусторонних межправительственных кредитах.

Минфин России информацию о межправкредитах не раскрывает — страны-заемщики, а также цели кредитов в большинстве случаев засекречиваются; тем не менее иногда такие сделки анонсируются публично.

Согласно официальным данным, межгосударственные кредиты, как правило, предоставляются иностранным заемщикам на закупку российской продукции, прежде всего оборонной, или на оплату услуг по строительству атомных электростанций (АЭС); согласно данным ВБ, обязательства перед Россией существенно выросли у двух государств: у Индии (плюс 74%, или 1,2 млрд доллара, почти до 3 млрд долларов) и у Бангладеш (плюс 37%, или 900 млн долларов, до 3,3 млрд долларов).

Отмечается, что в обеих странах «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС с использованием межгосзаймов; в 2017 году власти анонсировали предоставление Индии госкредита на строительство пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам» в размере 4,2 млрд долларов сроком на десять лет, в Бангладеш «Росатом» строит АЭС «Руппур» — также с привлечением межправительственного кредита от России (в 2016 году сообщалось о выделении стране 11,4 млрд долларов заемных средств на этот проект).

По словам источника в сфере военно-технического сотрудничества, рост задолженности Индии и Бангладеш, очевидно, связан с увеличением объема работ по возведению АЭС в этих странах, поскольку Индии вооружение в счет кредита не поставляют, а поставки вооружений по кредиту Бангладеш в основном завершены.