«ДОМ.РФ» хотят докапитализировать на 50 млрд рублей из средств ФНБ

Госкомпанию «ДОМ.РФ», функционирующую в качестве единого института развития в жилищной сфере, планируют докапитализировать почти на 50 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минфином, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что Министерство финансов РФ приобретет в 2022 году за счет средств ФНБ по закрытой подписке обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» на сумму ‎49 млрд 999,999 млн рублей: будет приобретено 35 714 285 акций номиналом 1,4 тыс. рублей за бумагу, при этом фактическая цена приобретения будет совпадать с номинальной.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, документ был подготовлен в соответствии с указанием президента РФ от 14 октября 2021 года.

Проектом предусматривается создание правовых оснований для приобретения таких бумаг Минфином. «Акции приобретаются за счет средств ФНБ, управление которыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется Минфином России. В этой связи проект постановления предусматривает наделение Минфина России полномочиями по осуществлению права собственности на акции от имени Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Доля России в «ДОМ.РФ» сохранится на уровне 100%. Напомним, что в настоящий момент Российская Федерация контролирует компанию через Росимущество. Уставный капитал компании, согласно данным ЕГРЮЛ, составляет около 89,5 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту правительственного постановления указано, что «приобретение акций АО «ДОМ.РФ» рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность (по итогам последних пяти лет средний уровень — 9,5%)».

В материалах к постановлению подчеркивается, что «АО «ДОМ.РФ» является динамично развивающимся институтом, демонстрирующим на протяжении многих лет эффективное использование капитала, которое не только привело к росту активов группы с 2015 года в пять раз, до 1,7 трлн рублей, а также, в соответствии с решениями правительства Российской Федерации, позволило распределить прибыль в размере ‎127 млрд рублей, в полном объеме возместив вложения Российской Федерации в уставный капитал компании».

Также сообщается, что по вопросу определения размера дивидендов к выплате «ДОМ.РФ» руководствуется распоряжением правительства РФ, которое устанавливает обязательный размер дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли группы по данным международной финансовой отчетности. Эффективное управление компанией позволило увеличить ее прибыль в 3,5 раза — с 8,6 млрд рублей в 2015 году до 30 млрд по итогам 2021 года, подчеркивается в пояснительной записке к постановлению Кабмина.

Там говорится, что, «в соответствии с целями, установленными долгосрочной программой развития, консолидированные активы АО «ДОМ.РФ» к 2030 году достигнут ‎11 трлн рублей, а объем ежегодно выплачиваемых дивидендов к 2030 году может вырасти до 65 млрд рублей. В среднесрочной перспективе до 2024 года ежегодная дивидендная доходность планируется на уровне 11%».



«Принятие проекта постановления направлено на поддержку жилищной сферы, создает предпосылки для улучшения качества жизни граждан и деятельности субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не потребует признания утратившими силу и изменения иных нормативных актов и не повлечет за собой дополнительных расходов федерального бюджета», — заключают в Минфине.