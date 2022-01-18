Газпромбанк ввел надбавки к депозитным ставкам для некоторых категорий клиентов

Газпромбанк ввел дополнительные надбавки к ставкам по вкладам в рублях «Копить» и «Управлять» для некоторых категорий клиентов. Об этом во вторник объявили в банке.

Для премиальных клиентов (имеющих в месяц открытия/пролонгации вкладов «Копить» и «Управлять» один из пакетов услуг или карт из утвержденного банком списка) надбавка по вкладам составляет 0,3 процентного пункта, для получателей пенсии из Пенсионного фонда РФ на карту банка — 0,2 п. п., а для клиентов старшего возраста (женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет) — 0,1 п. п. Указанные надбавки не суммируются — применяется максимальная из доступных клиенту.

Надбавки суммируются с действующими процентными ставками, в том числе при открытии вкладов через мобильное приложение «Телекард 2.0» и интернет-банк (плюс 0,1 п. п), уточняют в ГПБ. Надбавка по вкладу «Копить» не влияет на возможность получения вознаграждения по программе лояльности «Процент+».

«Таким образом, премиальные клиенты «Газпромбанка», разместив 1,5 млн рублей на 1 095 дней во вклад «Копить» с капитализацией процентов, могут получить максимальную доходность в 10,3% годовых, если откроют вклад в интернет-банке или «Телекард 2.0» и будут соблюдать ряд условий, предусмотренных программой лояльности «Процент+», в том числе ежемесячно тратить по карте Газпромбанка от 50 тыс. рублей», — разъясняется в релизе.

При оформлении через интернет-банк или «Телекард 2.0» вклада «Управлять» с капитализацией процентов на 367 дней в сумме от 1,5 млн рублей премиальные клиенты могут с учетом надбавки получить максимальную ставку на уровне 7,2%. При этом можно пополнять вклад и частично снимать со счета денежные средства.



Максимальная доходность для получателей пенсии по вкладу «Копить» с учетом указанных условий составляет 10,2% годовых, по вкладу «Управлять» — 7,1%. Для клиентов старшего возраста максимальные ставки составляют 10,1% годовых и 7% годовых соответственно. Для данных вкладчиков предусмотрены аналогичные условия по тратам в рамках опции «Процент+».