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АСВ по итогам 2021 года достигло рекордного процента удовлетворения по расчетам с кредиторами ликвидируемых банков

18.01.2022 13:29
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в 2021 году направила на расчеты со 157,6 тыс. кредиторов 273 ликвидируемых банков 89,5 млрд рублей (для сравнения — в 2020 году на расчеты с кредиторами было направлено 73,6 млрд рублей), сообщается в релизе.

Отмечается, что средний размер удовлетворения требований кредиторов 387 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, по итогам 2021 года составил 48,6% (на 31 декабря 2020-го — 48,1%).

Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,4%, второй — на 37%, третьей очереди — на 32,9% (на 31 декабря 2020 года эти показатели составляли 68,1%, 36,7% и 32,7% соответственно).

По данным на 1 января 2022 года, агентство осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 350 кредитных организациях.

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