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Сроки карантина по COVID-19 в России сокращаются до семи дней

18.01.2022 14:49
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Прайм

В России сокращают сроки карантина по коронавирусу до семи дней, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, допустив дальнейшие корректировки сроков.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться.

В настоящее время карантин по COVID-19 в РФ устанавливается на срок в 14 дней.

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