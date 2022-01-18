Все новости

Официальный курс доллара вырос на 29 копеек, евро — на 16

18.01.2022 14:51
1 304
Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 19 января.

Курс доллара повысился на 29,43 копейки, составив 76,3347 рубля (76,0404 рубля на 18 января). Курс евро вырос на 16,07 копейки, до 87,0216 рубля (с 86,8609 рубля на 18 января).

На Московской бирже на 14:27 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 36 копеек, валюты стоят 76,56 и 87,2 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 76—76,73 рубля за доллар и 86,55—87,41 рубля за евро.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86
Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50