Официальный курс доллара вырос на 29 копеек, евро — на 16

Банк России установил официальные курсы валют на 19 января.

Курс доллара повысился на 29,43 копейки, составив 76,3347 рубля (76,0404 рубля на 18 января). Курс евро вырос на 16,07 копейки, до 87,0216 рубля (с 86,8609 рубля на 18 января).

На Московской бирже на 14:27 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 36 копеек, валюты стоят 76,56 и 87,2 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 76—76,73 рубля за доллар и 86,55—87,41 рубля за евро.