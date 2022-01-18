Для новых организаций на Курилах введут налоговые льготы

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Автором инициативы выступило правительство РФ.

Документом, в частности, предусматривается, что организации в течение 20 лет с момента регистрации на Курилах не будут признаваться плательщиками налогов: на прибыль организаций, земельного и транспортного, на имущество организаций. Также в течение указанного периода они будут иметь право применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Кроме того, предлагается предоставить эти льготы новым организациям при соблюдении ими определенных условий. В частности, предприятие не должно иметь обособленных подразделений, находящихся за пределами территории Курильских островов. Также оно не должно осуществлять посреднической деятельности, производства или переработки подакцизных товаров, добычи или переработки углеводородного сырья, вылова ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки). При этом доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

«Если эти условия будут нарушены, предприятие лишится предоставленных налоговых льгот, начиная с года, за который установлено нарушение соответствующих условий. При этом суммы налогов и страховых взносов, которые организация не уплатила, должны быть восстановлены и доначислены», — уточняется в сообщении Госдумы.

Как отметила заместитель председателя ГД Ирина Яровая, регион получает возможность реально повысить конкурентоспособность налоговой системы по сравнению с другими территориями, улучшить качество госуслуг.

«В этой связи очень важно, что льготы будут предоставляться предпринимателям автоматически, то есть бизнесу не нужно будет бегать по инстанциям, собирать бесчисленные подтверждения того, что он достоин этих льгот, — все необходимые условия четко прописаны в законе», — отметила она.

По мнению Ирины Яровой, «это также является стимулом для развития нового бизнеса на Курилах, в том числе молодых стартапов, а значит, и развития самих Курил: инфраструктуры островов, экономики и социального благополучия людей».