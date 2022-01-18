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Минфин не будет проводить 19 января аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности на рынках

18.01.2022 16:01
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Минфин РФ не будет проводить 19 января аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 января 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — отмечает Минфин.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ намерено в I квартале 2022 года разместить ОФЗ в объеме 700 млрд рублей.

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