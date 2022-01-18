Все новости

Минцифры: биометрия расширит возможности пользователей госуслуг, но не ограничит существующие сервисы

18.01.2022 16:21
1 529
1 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Пользователи портала «Госуслуги» смогут получать услуги дистанционно с помощью биометрии, при этом все существующие сервисы останутся доступными тем, кто откажется от сдачи биометрических данных. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Ранее «Коммерсант» сообщил о заключении контракта между Минцифры и «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой, в результате чего для граждан могут ограничить удаленное получение кредитов без сдачи биометрии, а затем другие услуги — выдачу загранпаспорта, водительских прав и др.

«Биометрия расширяет возможности пользователей «Госуслуг», но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы. Если студент вуза захочет сдать экзамен удаленно, ему потребуется сдать биометрию – это необходимо для подтверждения личности. При этом у пользователя всегда будет возможность прийти в вуз и сдать экзамен лично. В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги. Сдача биометрии будет необходима для подтверждения личности при оказании ряда услуг, это позволит избежать преступлений при совершении юридически значимых сделок. Еще раз подчеркну, что все существующие сервисы останутся доступными зарегистрированным пользователям без необходимости сдачи биометрических образцов», – уточнил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что единая биометрическая система (ЕБС) была запущена в конце прошлого года. Это стало большим шагом на пути достижения национальной цели «Цифровая трансформация», поставленной президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня «Госуслуги» — один из самых популярных порталов страны. Подтвержденную учетную запись на нем имеют свыше 93 млн человек. Для защиты их данных правительство использует самые современные технологии, в том числе планируется использование биометрии. Она позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян. Возможность входа в личный кабинет по биометрии станет доступна в течение полугода», – отметил он, добавив, что использование биометрии при входе на портал добровольное и будет устанавливаться по желанию гражданина.

Сейчас пользователи могут защитить аккаунт от кражи с помощью числового СМС-кода. Это двухфакторная аутентификация. «При каждой авторизации на «Госуслугах» пользователи получают одноразовый код на подтвержденный номер мобильного телефона и вводят его на сайте. Эту опцию можно самостоятельно включить в разделе «Безопасность» своего профиля. Пользуются ею немногие. Минцифры планирует сделать опцию СМС-подтверждения авторизации по умолчанию включенной, чтобы повысить безопасность учетных записей. Еще пользователь может включить в профиле опцию контрольного вопроса, ответ на который известен только ему. Это поможет при восстановлении доступа к учетной записи», – сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Для подтверждения входа в аккаунт с помощью одноразового числового кода Минцифры подготовило поправки в федеральный закон «О связи». Они предполагают, что все операторы связи будут передавать такие короткие текстовые сообщения незамедлительно. Норма закона уже вступила в силу с 1 января 2022 года.

В Минцифры России также сообщили, что изменения в подзаконные акты, которые регламентируют порядок использования двухфакторной аутентификации, будут в ближайшее время опубликованы для общественного обсуждения. В дальнейшем правительство сформирует список ресурсов, на которых двухфакторная аутентификация будет приоритетной. В перечень войдут сайты, которые требуют дополнительной защиты информации.

18.01.2022 09:24

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Soers
18.01.2022 20:24
<p>Благодаря удаленным сервисам стали процветать мошенники. Наверное, уже каждому человеку в стране успела позвонить "служба безопасности" банка. Что будет когда мошенникам станет доступна биометрия человека, а она им будет доступна совершенно точно - представить сложно и страшно.</p>
0

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»