В Подмосковье мошенники «скормили» банкоматам фальшивок на 3,5 млн рублей

В Московской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж из банкоматов. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД.

Установлено, что злоумышленники внесли в банкоматы, расположенные на территории городского округа Домодедово, банкноты номиналом 2 тыс. рублей, имитирующие билеты Банка России. Банкоматы принимали купюры и зачисляли на банковские счета правонарушителей. Материальный ущерб составил более 3,5 млн рублей.

Сотрудники полиции установили и по местам временного проживания в Москве и Химках задержали подозреваемых — двоих ранее судимых жителей одной из республик Закавказья в возрасте 33 и 45 лет. При проведении обысков в их квартирах обнаружены и изъяты банковские карты, три ноутбука, десять мобильных телефонов, одежда и обувь, предположительно используемые при совершении преступлений.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Домодедовский городской суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанных, а также их возможных сообщников.