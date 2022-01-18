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МВД: рост числа преступлений с использованием IT-технологий замедлился в 2021 году

18.01.2022 18:22
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Количество преступлений, зарегистрированных в 2021 году в России, уменьшилось по сравнению с 2020 годом, при этом количество преступлений с использованием IT-технологий увеличилось, однако рост показателя замедлился. Такие данные опубликованы на сайте МВД.

«Анализ статистических сведений о состоянии преступности в 2021 году свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В числе прочего она сообщила, что «темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, замедлился. По итогам 12 месяцев 2021 года их количество выросло незначительно — на 1,4%».

Согласно данным, публиковавшимся ранее, в 2020 году число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием Интернета — на 91,3%, средств мобильной связи — на 88,3%.

Относительно имущественных преступлений также, в частности, сообщается, что в 2021 году было зарегистрировано на 16,2% меньше квартирных краж, на 24,8% меньше хищений транспортных средств и на 13,9% меньше угонов.

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