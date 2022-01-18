SuperJob узнал, в каких городах работодатели чаще всего требуют QR-код

QR-код для трудоустройства чаще всего требуют в Санкт-Петербурге и Красноярске, реже всего — в Краснодаре и Воронеже. Это выяснил сервис SuperJob, проанализировав 1,1 млн открытых вакансий.

Так, требования к наличию QR-кода чаще всего содержатся в вакансиях Санкт-Петербурга (9,5% от общего числа вакансий) и Красноярска (8,1%). В Москве доля вакансий, открытых только для вакцинированных от COVID-19, составляет 6,5%. Реже всего сертификат о вакцинации требуют в Краснодаре (1,8%) и Воронеже (2,4%).

За полтора месяца доля вакансий, где содержится требование к наличию у кандидата QR-кода, больше всего выросла в Санкт-Петербурге (на 2,9 процентного пункта), Екатеринбурге (на 1,9 п. п.) и Красноярске (на 1,6 п. п.). Лишь в Краснодаре вакансий с подобными требованиями стало меньше (на 0,5 п. п.).

Сведения о готовности представить сертификат вакцинированного чаще всего указывают соискатели из Уфы (23,2% от общего числа резюме за последний месяц), Волгограда (22,9%), Самары и Москвы (по 22,1%), свидетельствуют данные 3 млн активных резюме. Реже всего подобную информацию в своих резюме публикуют кандидаты из Новосибирска (17,6%) и Челябинска (18,3%).

С конца ноября 2021 года наибольший прирост доли резюме, где указана информация о наличии QR-кода вакцинированного, зафиксирован в Воронеже и Перми (плюс 5,9 п. п. в каждом случае), а также Казани (плюс 5,7 п. п.).



В целом по стране за полтора месяца доля вакансий с требованиями к наличию сертификата о прививке от коронавируса выросла на 0,5 п. п., активных резюме с отметкой о QR-коде — на 4,2 п. п.