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Британский регулятор оштрафовал Mastercard на 43 млн долларов за картельный сговор

18.01.2022 21:23
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ТАСС

Регулятор платежных систем (PSR) Великобритании оштрафовал Mastercard и еще четыре компании, предоставляющие платежные услуги на территории Соединенного Королевства, на общую сумму свыше 33 млн фунтов стерлингов (45 млн долларов) за нарушение закона о конкуренции и картельный сговор. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении PSR.

Самый крупный штраф в размере 31,5 млн фунтов стерлингов (43 млн долларов) выплатит Mastercard, а оставшуюся сумму — Prepaid Financial Services, Allpay, APS и Sulion.

Пять сторон «нарушили закон о конкуренции, согласившись не конкурировать и не переманивать клиентов друг друга на рынке предоплаченных карт в Великобритании», отмечает регулятор. Эти карты использовались местными властями для выплаты социальных пособий уязвимым членам общества, таким как бездомные, жертвы домашнего насилия и просители убежища.

По словам главы PSR Криса Хемсли, наложенные штрафы «ясно указывают на то, что регулятор не приемлет картельных сговоров», наносящих удар по конкуренции на платежных рынках.

Mastercard принесла извинения «за действия двух бывших сотрудников, которые привели к тому, что в данном случае ожидаемые от компании стандарты не были соблюдены». «Мы очень серьезно отнеслись к этой проблеме и внедрили дополнительные меры контроля и обучения, чтобы гарантировать, что это не повторится», — указывается в заявлении компании.

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