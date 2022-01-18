СМИ: Россия больше готова к санкциям, чем Европа

Россия более подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций со стороны ЕС и США, чем европейские страны, из-за их зависимости от российских поставок энергоносителей, пишет газета Financial Times.

После введения антироссийских санкций в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав России Москва предприняла ряд усилий, чтобы ослабить свою зависимость от мировой финансовой системы. В частности, Россия увеличила валютные резервы, меньше полагается на зарубежных инвесторов. Российский Минфин годами проводил тестирование наихудших сценариев в случае введения санкций и создал специальное подразделение, которое работает над противодействием возможным мерам со стороны Минфина США, что говорит о том, что российская экономика может выдержать новые санкции, приводит издание мнение аналитиков.

«При этом ЕС не отказался от российского газа, что делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими и оставляет возможность для Москвы принять ответные меры в виде ограничения поставок», — считают аналитики издания.

Издание отмечает, что ЕС импортирует 40% своего газа и четверть нефти из России. Кроме того, Запад сильно зависим от поставок титана из России, который, в частности, используется для самолетов Boeing. «Эта взаимозависимость может затруднить введение более широких санкций со стороны Запада против российского финансового сектора. Запрет на операции с крупными российскими банками или отключение Москвы от системы SWIFT может быть эффективно для США и ЕС только в случае, если они не будут покупать ее экспортные товары», — подытоживает газета.

Ранее сенаторы США представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, в котором их всего 12: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять организаций уже находятся под секторальными санкциями.