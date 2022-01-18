Желающих вступить в брак москвичей предупредили о мошенниках

На торговых площадках в Интернете стали появляться объявления о продаже дат регистрации брака, это связано с большим спросом на февральские «красивые» даты, однако дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что житель Щелково передумал жениться и решил продать «красивую дату» — 22 февраля 2022 года по «красивой цене» — 22 022 022 рубля.

«Дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей. Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным. В случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты регистрации брака», — прокомментировали в столичном Управлении ЗАГС.