Законопроект о расширении права одиноких отцов на маткапитал прошел первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий право одиноких отцов на материнский капитал, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Маткапитал смогут получить отцы детей, чья мать умерла, не будучи гражданкой России.

В соответствии с документом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, которая не являлась гражданкой России.

Также проект устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, в одиночку воспитывавшего двух и более детей.

