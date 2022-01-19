Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи падает на утренних торгах

Рубль слабеет к доллару и евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 77,03 рубля, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:13 стоил почти 87,29 рубля (плюс 18 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,95—77,17 рубля за доллар и 87,18—87,4 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:33 теряет 2,72% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 238,29 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.