Россия продолжила сокращать вложения в американские гособлигации

Россия в ноябре продолжила сокращать вложения в американские государственные долговые бумаги, передает РИА Новости: они уменьшились до 2,4 млрд долларов с 3,7 млрд на начало месяца, следует из данных Минфина США.

Долгосрочные облигации составили в портфеле 101 млн долларов, а краткосрочные — 2,308 млрд.

Сокращение происходит уже несколько месяцев подряд. Так, еще в августе Москва владела американскими государственными бумагами на сумму 4,004 млрд долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 млрд долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения санкций.



Больше всего облигаций казначейства США — на руках у Японии и Китая: по итогам прошедшей осени 1,34 трлн и 1,081 трлн долларов соответственно. Следом идут Великобритания, Люксембург и Ирландия.