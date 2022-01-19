19 января. О чем пишут газеты

📰 В России предложили ввести уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг, пишут «Известия», уточняя, что с такой идеей выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Наказания по ней могли бы быть жестче, чем предусматривает ст. 159 («Мошенничество»), по которой сегодня привлекают к ответственности за совершение подобных преступлений, — штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет. За аналогичное преступление, совершенное группой лиц, предлагают наказывать штрафом в размере до 1 млн рублей либо лишением свободы сроком до восьми лет.

📰 Власти возьмут под контроль регистрацию доменов госорганов и госорганизаций, пишут «Известия», уточняя, что это должно сократить количество онлайн-мошенничеств. О создании государственного регистратора доменных имен сказано в плане законопроектной деятельности Кабмина. Как говорят эксперты по информационной безопасности, новая структура не позволит оформлять сайты с адресами, похожими на ресурсы госструктур. С их помощью злоумышленники присваивают платежи по штрафам, за ЖКУ и прочее. Кроме того, такая практика не позволит IТ-специалистам ведомств «терять» домены и забывать об их перерегистрации, добавили эксперты.

📰 Спрос на туры с кэшбэком в этом году существенно вырастет, и выделенных на программу денег может не хватить, пишут «Известия». В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля. В 2022 году запланированы две подобные распродажи — зимне-весенняя и осенняя. На компенсации туристам выделено 5 млрд рублей. Вот только на осенний этап денег уже не хватит, уверены в Российском союзе туриндустрии. Необходимо еще от 2,5 млрд рублей до 5 млрд рублей, отметили эксперты отрасли. Спрос на поездки по России в этом году вырастет минимум на 30% по сравнению с 2021 годом, и даже новый виток пандемии этому не помешает, считают туроператоры.

📰 Рекордный приток валюты от внешней торговли, как и геополитическая напряженность, усилившиеся к концу года, не стали причиной резкого роста оттока капитала из России — он оказался ниже прогнозов ЦБ, пишет «Коммерсант». Впрочем, объемы вывода денег инвесторов из госбумаг и рыночных бумаг в IV квартале приближались к показателям, наблюдавшимся во время событий 2014—2015 годов, и, вероятно, могут быть достигнуты уже в I квартале 2022 года.

📰 Первый в 2022 году опрос портфельных управляющих, проведенный Bank of America, свидетельствует о снижении опасений в отношении влияния пандемии на мировую экономику, пишет «Коммерсант». По данным опроса, число респондентов, заявивших, что коронавирус является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, составило всего 6%, что на 9 процентных пунктов ниже показателя декабря. Этот фактор занял лишь пятую позицию среди крупных рисков, на которые обращают внимание крупные инвесторы. Это связано с тем, что штамм «омикрон» оказался более заразным, но менее опасным.

📰 В 2021 году в России компаний-банкротов оказалось на 3,4% больше, чем в 2020-м, пишет РБК со ссылкой на данные экспертов ЦМАКП, уточняя, что есть отрасли, где рост банкротств был в разы существеннее из-за пандемийных ограничений и роста цен на сырье. Совокупное количество банкротств среди юрлиц в 2021 году увеличилось в следующих отраслях: в сфере транспорта — на 18%; в машиностроительном комплексе — на 12,7%; в строительстве — на 9,5%; в обрабатывающей промышленности — на 5,8%. Ниже средних показателей рост банкротов оказался в электроэнергетике (на 2,6%) и торговле (1%).



📰 «Росатом» планирует запустить собственного виртуального оператора связи, пишет «Коммерсант», уточняя, что его дочерний IT-интегратор «Гринатом» уже получил лицензию Роскомнадзора на оказание услуг мобильной связи. Речь идет о проекте MVNO, который использует инфраструктуру, радиочастоты и номера партнера — сотового оператора. Эксперты полагают, что госкорпорация может использовать виртуального оператора как для собственных нужд, так и для развертывания проектов, связанных с «интернетом вещей». Источник в крупной телекоммуникационной компании это подтвердил, уточнив, что партнером будет Tele2.

📰 Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent достигла 89,02 доллара за баррель на 4:48 мск, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ICE. В последний раз она достигала этой отметки 13 октября 2014 года. К 4:55 мск цена немного снизилась, до 88,8 доллара за баррель, общий рост составил 2,7%. WTI растет на 2,9%, цена на мартовский фьючерс на 5:00 мск составляет 86,7 доллара. Brent начала расти с конца прошлой недели. На фоне подорожания нефти и сложностей на мировой арене российский рынок снижается. Индекс Мосбиржи на открытии торгов сегодня опустился ниже 3 500 пунктов впервые с декабря 2021 года.



📰 На фоне логистического бума в 2021 году рынок грузовых автоперевозок в России вырос в физическом и денежном выражении на 10—50% в зависимости от сектора, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка. При этом в Ⅳ квартале компании не смогли полностью удовлетворить спрос. Объем перевозок по-прежнему сдерживают дефицит водителей, а также логистические проблемы на всех границах, усугубившиеся в последнее время из-за сложностей на границе ЕС с Белоруссией и снижения доверия к Казахстану как к транзитной стране. По мнению экспертов, отрасль сможет очень скоро вернуться к доковидным показателям.

📰 Нефтяные котировки выросли до максимума с 2014 года, а инвестбанк Goldman Sachs предрек подорожание нефти до 96 долларов в течение года, пишет «Коммерсант». При этом рост цен на нефть не смог оказать поддержку курсу рубля, который слабеет из-за геополитических факторов. На этом фоне российские нефтекомпании окажутся в выигрышной ситуации: если прогноз Goldman Sachs сбудется, «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть» могут нарастить выручку и EBITDA в рублях более чем на треть. Впрочем, другие аналитики придерживаются более консервативных прогнозов.

📰 «Русская сталь», представляющая интересы крупнейших российских металлургических компаний, просит не продлять антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки украинского производства, которые используются для выпуска стального проката, пишет «Коммерсант». Отрасль традиционно зависела от поставок с Украины, а попытки развить производство валков в России в нужных объемах пока не достигли успеха, считают в «Русской стали». В результате российские компании вынуждены все равно закупать украинское оборудование, оплачивая при этом пошлину.



📰 Сумма объявленных сделок по слияниям и поглощениям с любым участием российских компаний в 2021 году снизилась на 40% по сравнению с результатами предыдущего года, до 33,9 млрд долларов, пишет РБК со ссылкой на доклад аналитической компании Refinitiv. По итогам 2020 года они составляли 56,5 млрд долларов. Количество сделок, наоборот, увеличилось с 831 до 938. Высокий результат 2020-го, который был зафиксирован вопреки пандемии, обеспечила сделка по передаче СберБанка от ЦБ правительству.

📰 Платежи россиян картами «Мир» на крупнейшем маркетплейсе Wildberries в 2021 году впервые обогнали по этому показателю Visa и Mastercard: совокупный размер платежей через «Мир» составил свыше 250 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries. Рост популярности оплаты картами «Мир» и через СБП эксперты связывают с тем, что в августе прошлого года Wildberries ввел скидки за оплату товаров с помощью платежной системы «Мир», SberPay и СБП. Наибольший объем трансакций пришелся на декабрь 2021 года — 41 млрд рублей, так как это высокий сезон из-за новогодних покупок.

