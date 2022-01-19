Юрист объяснила, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация зарплаты направлена на обеспечение повышения ее покупательной способности и по своей правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников и должна обеспечиваться всем гражданам, работающим по трудовому договору. Об этом рассказала агентству «Прайм» управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации», — отметила юрист.

Таким образом, повышение зарплаты зависит от финансовых возможностей и желания работодателя, а индексация — это государственная гарантия по зарплате всем работающим по трудовым договорам работникам, разъяснила эксперт.

Между тем трудовое законодательство не предусматривает единой для всех работников индексации заработной платы. Правила ее индексации определяются в зависимости от источника финансирования организаций либо законами и подзаконными нормативными актами (для госорганов), либо коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом (для других организаций), продолжает Спиридонова.

«Таким образом, работодатели, не получающие бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия ее осуществления (в том числе ее периодичность, порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности», — подчеркнула собеседница агентства.

При этом индексирование проводится методом увеличения установленной зарплаты на определенный коэффициент. Коммерческие организации устанавливают коэффициент индексации самостоятельно.



По словам юриста, за неисполнение требований законодательства предусматриваются штрафы. Также организация будет вынуждена пересчитать зарплату и осуществить зачисление в бюджет НДФЛ и страховых взносов.