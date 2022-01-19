В Госдуме намерены разрешить госкомпаниям заводить свой малый бизнес

Госдума одобрила вчера в первом чтении законопроект МЭР, позволяющий госкомпаниям «выращивать» поставщиков среди компаний малого бизнеса, пишет «Коммерсант». Формально механизм не должен снизить конкуренцию в закупках госАО — в правительстве считают, что норма, напротив, расширит базу поставщиков, технологически готовых выполнять заказы для крупных компаний на фоне растущих требований по поддержке ими малого бизнеса.

Так, госкомпании смогут утверждать и финансировать программы развития МСП, включающие финансовую, правовую, методологическую и информационную поддержку, совместно с Корпорацией МСП. При этом очевидных преимуществ госкомпании от такого менторства не получают — закупки должны быть конкурентными, а участники программы партнерства не могут рассчитывать на преференции.

Как пояснил представлявший в Госдуме проект статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев, механизм «выращивания» нацелен на поддержку сектора МСП и предусмотрен профильным нацпроектом. Так, к 2024 году объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен вырасти до 5 трлн рублей, при этом в 2021 году объем закупок уже составил 4,18 трлн рублей (473 тыс. контрактов с 123 тыс. поставщиков), что на 13,8% превышает показатели 2020 года.

Стимулировать госкомпании к участию в поддержке малого бизнеса должны возрастающие требования: так, с 2022 года выросла минимальная доля закупок госАО у МСП с 20% до 25% (с 18% до 20% на прямых торгах). При этом обязанность распространилась на всех заказчиков по ФЗ-223 — с 1,8 тыс. до более 20 тыс. заказчиков.

По словам Херсонцева, программа «выращивания» поставщиков в таком случае позволит увеличить количество малых компаний, готовых технологически участвовать в закупках госАО и соответствовать стандартам качества товаров и услуг.

Депутатов, впрочем, беспокоит возможная легализация практики контрактации госкомпаний с аффилированными лицами — закупки у взаимозависимых лиц (около трети всех закупок госАО в 11 трлн рублей) уже невидимы для государства. Однако закрыть эту «лазейку» депутаты рассчитывают уже в феврале-марте. Для этого в Госдуму внесены целых два законопроекта. По словам главы комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга, до возвращения «невидимых» закупок под регулирование ФЗ-223 новый механизм работать не будет.

Комитет Госдумы по МСП в заключении к проекту отмечает, что отсутствие ответственности для «выращенных» заказчиками компаний за отказ от участия в торгах стимулирует госАО к созданию управляемых МСП.