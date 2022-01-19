В Дагестане перекрыли канал изготовления поддельных купюр

Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Дагестане деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и распространении фальшивых купюр, задержаны пять местных жителей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками ФСБ России перекрыт канал распространения поддельных денежных купюр. Задержаны пятеро жителей региона, которые подозреваются в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег», — рассказала она.

В центре общественных связей ФСБ добавили, что по местам жительства задержанных и в используемых ими помещениях в Махачкале, Каспийске, селах Акуша Акушинского района, Куппа и Хаджалмахи Левашинского района проведены обыски. «Проведена серия обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, десять цветных картриджей к принтеру, а также поддельные банкноты на сумму 12 млн рублей», — сообщили в ФСБ.

Злоумышленники организовали работу подпольного цеха в селе Сергокала, где печатали поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей, и распространяли фальшивки на территории нескольких регионов России. Сходство с оригинальными купюрами составляло 90—95%.



Возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), подозреваемые арестованы. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных участников преступной группы, причастных к организации канала транспортировки и сбыта поддельных банковских билетов.