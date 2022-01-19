Обзор рынков от Банки.ру: акции и рубль предпринимают попытки коррекционного роста

В среду основные торги на российском фондовом рынке открылись ростом котировок по большинству бумаг, несмотря на противоречивый внешний фон. Поддержку нашим акциям оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 88 долларов за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках, напротив, способствует продажам. Так, в Азии ведущие индексы потеряли до 2,8%. А фьючерсы на основные американские индексы после существенного падения днем ранее сегодня продолжили негативную динамику, снижаясь в пределах 0,4%.

К 11:10 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,6%, поднявшись в район 3 415 пунктов. Лидерами торгов выступают бумаги «Русала» и «Системы», рост котировок которых превышает 3,5%. Хуже рынка торгуются VK и «Детский мир», теряющие 1,8% и 1,6% соответственно.

Отметим, что утренний отскок российского рынка в первую очередь вызван желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в наших акциях. При этом пока нельзя отметить существенных изменений в отношениях России с западными странами, которые могли бы привести к снижению геополитических рисков, достаточному для перехода нашего рынка к полноценному восстановлению. В результате фундаментальные факторы, и в частности высокие уровни в ценах на нефть, продолжают оставаться на втором плане. В сложившейся ситуации в любой момент могут вновь активизироваться продажи, что приведет к возобновлению снижения в рамках негативного сценария с целями в районе 3 100—3 200 по индексу Мосбиржи.

В валютной секции Московской биржи рубль также предпринимает попытки коррекционного роста по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию первого часа основной сессии доллар и евро теряют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 76,8 и 87,1 рубля соответственно. Рублю пока не удается продемонстрировать более существенный коррекционный рост, несмотря на высокие цены на нефть и подготовку экспортеров к пику налоговых выплат. Давление на него оказывает ухудшение отношения инвесторов к валютам развивающихся стран, которые в преддверии старта цикла подъема ставок в США находятся под давлением, что сдерживает покупки в рубле.



При этом основным остается сценарий подъема пары доллар/рубль в район 78,5 рубля. Подтверждением данного сценария может стать пробой максимумов 6 января, установленных в районе 77,4 рубля. С фундаментальной же точки зрения более адекватными уровнями для американской валюты выступает диапазон 73—75 рублей.