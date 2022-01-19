Газпромбанк приобрел блокирующий пакет в компании по строительству платных дорог и путепроводов

Структура Газпромбанка «ГПБ Развитие активов» закрыла сделку по приобретению блокирующего пакета в уставном капитале ООО «Путепроводы регионов Холдинг», реализующего через механизмы концессии и проектного финансирования региональные инфраструктурные проекты по строительству путепроводов и иных объектов транспортной инфраструктуры. Об этом в среду объявили в ГПБ.

Сторонами согласованы принципы предоставления проектного финансирования в сумме не менее 4 млрд рублей для реализации текущего портфеля проектов. «Между Газпромбанком и ООО «Путепроводы регионов Холдинг» заключен мандат на финансовое консультирование при реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства», — добавляют в банке.

Там подчеркивают, что «Путепроводы регионов Холдинг» является единственной компанией в России с успешным опытом реализации проектов строительства и эксплуатации путепроводов на региональных автодорогах. Интересы компании также распространяются на концессионные проекты платных обходов малых городов и автомобильных мостов. К 2024 году компания намерена реализовать проекты в Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Курской областях, а также заключить концессионные соглашения в других регионах Центрального, Поволжского и Южного федеральных округов.



Председатель совета директоров ООО «Путепроводы регионов Холдинг» Георгий Сирота называет строительство путепроводов и платных обходов малых городов одним из важнейших направлений рынка инфраструктурных проектов в стране. По его словам, потребность в путепроводах в России оценивается в 250—300 объектов, необходимые инвестиции — примерно в 200 млрд рублей.