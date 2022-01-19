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Рост ВВП стран ЕАЭС в 2022 году прогнозируется на уровне 3,1%

19.01.2022 13:39
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ТАСС

Рост ВВП стран Евразийского экономического союза в 2022 году, по оценке Евразийской экономической комиссии, составит 3,1%. Об этом на брифинге в среду заявила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает ТАСС.

«Хотя экономики ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень, в текущем году эксперты комиссии прогнозируют замедление этого роста. Ожидается, что прирост ВВП союза в 2022 году составит 3,1%. Это станет следствием завершения восстановительного роста, постепенного сокращения стимулирующих мер бюджетно-налоговой политики и ужесточения денежно-кредитной политики стран», — сказала она.

Также на экономическом росте стран союза в среднесрочном периоде негативно скажется низкий уровень инвестиционной активности, указала Малкина. Кроме того, для всех стран — членов ЕАЭС остаются высокими «инфляционные риски в связи с ростом мировых цен на продовольственные товары и сырье, пролонгацией действия стимулирующих фискальных мер и ослаблением курсов национальных валют». По словам официального представителя ЕЭК, среднегодовая инфляция в странах ЕАЭС по итогам 2021 года оценивается в 6,1% (в 2020 году инфляция составила 3,9%).

Помимо этого, для всех стран — участниц союза сохраняются достаточно высокие риски новых волн распространения COVID-19 и возможных потрясений на мировых финансовых рынках в связи ужесточением денежно-кредитной политики ведущими странами мира, добавила Малкина.

В конце декабря министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отмечал, что по итогам 2021 года рост ВВП ЕАЭС составит 4,1%.

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