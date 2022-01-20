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Итоги года: в 2021 году пользователи Банки.ру оставили рекордное количество заявок на дебетовые карты

20.01.2022 00:01
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Итоги года: в 2021 году пользователи Банки.ру оставили рекордное количество заявок на дебетовые карты
Источник
Banki.ru

В 2021 году пользователи сервиса Банки.ру по подбору банковских карт оставили рекордное за историю маркетплейса количество заявок на дебетовые карты — вдвое больше, чем в 2020-м. Подбор предложений по кредитным картам в 2021 году увеличился на 60%. Аудитория сервиса по подбору банковских карт — количество пользователей, которые рассматривали различные предложения через сервис Банки.ру — достигла 10 млн человек, на 30% больше показателя прошлого года.

Сервисы по подбору карт на Банки.ру позволяют в несколько кликов найти подходящую карту, изучить тарифы, сравнить с похожими продуктами на рынке, прочитать независимые обзоры экспертов маркетплейса. В 2021 году было проведено обновление сервиса по кредитным картам, которое улучшило пользовательский опыт и стало одной из причин роста трафика и конверсии: упрощена форма поиска, изменены фильтры для более удобного подбора карт, добавлены актуальные новости карточного рынка и полезные статьи экспертов Банки.ру.

Сегодня на Банки.ру присутствуют карты всех банков России — всего около 1,5 тыс. карт, заявки на их оформление можно направить напрямую через сайт маркетплейса. Кроме того, пользователям Банки.ру доступны карты с эксклюзивными условиями — за прошедший год количество таких предложений увеличилось на 30%.

«Одним из главных достижений за прошедший год стал тот факт, что мы побили все рекорды по количеству заявок на дебетовые карты за все время существования Банки.ру. Это стало возможным благодаря растущей базе предложений от партнеров», — поделился планами руководитель направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

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