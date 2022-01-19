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ЦБ: иностранцы в конце года продавали российские активы в «стрессовых» объемах

19.01.2022 15:31
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Нерезиденты в конце прошлого года продавали российские активы в объемах, сопоставимых с продажами в другие стрессовые периоды, тем не менее в целом российский рынок продолжал устойчиво функционировать. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» за ноябрь — декабрь 2021-го.

Распространение нового омикрон-штамма коронавируса, ожидания более агрессивного сворачивания монетарных стимулов в США и рост геополитических рисков стали ключевыми внешними факторами для российского финансового рынка в ноябре — декабре 2021 года, отмечает Банк России.

По данным российского регулятора, чистый приток капитала в страны с формирующимся рынком сократился в этот период до минимальных значений за весь 2021 год на фоне падения аппетита к риску у глобальных инвесторов. В условиях ухудшения глобального фона и с учетом существенного усиления санкционной риторики российский рынок в ноябре — декабре испытал значительный отток капитала.

«Продажи нерезидентов на рынке ОФЗ составили 214 млрд рублей, на рынке российских акций — 238,1 млрд рублей. Таким образом, общая сумма продаж стала сопоставима с объемами продаж иностранных инвесторов, наблюдавшимися в стрессовые периоды на российском рынке (апрель 2018 года, март 2020 года)», — указывает ЦБ.

Уточняется, что, поскольку в отчетный период объем рынка облигаций федерального займа уменьшился на 198 млрд рублей, доля нерезидентов на рынке снизилась несущественно — на 1,1 процентного пункта, до 19,5%. ЦБ отмечает, что в общей сложности Минфин России разместил в 2021 году облигаций на сумму 2 трлн 636,4 млрд рублей (94,4% от запланированного объема), и подчеркивает, что выход нерезидентов не оказал значимого влияния на рынок и реализацию долговой политики Минфина.

В целом Центробанк приходит к выводу, что российский рынок продолжал устойчиво функционировать в отчетный период: ухудшение рыночных индикаторов было незначительным по сравнению с похожими периодами в прошлом. Фундаментально привлекательные российские активы пользовались спросом у внутренних инвесторов: большую часть ОФЗ выкупили системно значимые банки, а спрос на акции обеспечивали преимущественно физические лица.

Так, сумма покупок акций физлицами составила 89,8 млрд рублей в ноябре и 48,9 млрд в декабре. Также покупателями выступали некредитные финансовые организации (в рамках доверительного управления денежными средствами клиентов) — 45,5 млрд и 48,3 млрд рублей в ноябре и декабре соответственно.

«В ноябре — декабре 2021 года физические лица также продолжили покупать акции нерезидентов. Суммарный объем чистых покупок за два месяца составил 37,8 млрд рублей и находился на уровнях, наблюдавшихся в сентябре — октябре. В целом в течение II—IV кварталов 2021 года объемы покупки гражданами иностранных акций и депозитарных расписок были стабильными, без ярко выраженных тенденций к росту или падению», — добавляют в ЦБ.

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