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Предложения ЦБ: оказывать платежные услуги смогут не только банки

19.01.2022 16:21
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги.

Как поясняется в сообщении регулятора, введение института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) предусмотрено стратегией развития национальной платежной системы на 2021—2023 годы. Это будет содействовать повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению стоимости, а также в целом упростит клиентский путь, рассчитывают в ЦБ. «Бизнес сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке», — рассуждает регулятор.

Планируется два типа поставщиков, для которых будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России. Такое регулирование позволит обеспечить равные условия работы НППУ с другими участниками платежного рынка, а также избежать регуляторного арбитража, поясняет ЦБ.

НППУ первого типа будут заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, и их чистые активы должны быть не меньше 5 млн рублей. Полномочия НППУ второго типа, помимо инициирования, предусматривают также осуществление платежей с открытием электронных кошельков. При этом чистые активы у них должны быть выше — не менее 50 млн рублей.

Кроме того, будут установлены требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей (участников) НППУ и к защите информации, а также требования в части организации работы в сфере управления рисками и противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Инициативы по регулированию деятельности НППУ планируется обсудить с заинтересованными участниками рынка.

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