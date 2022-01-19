Власти договорились о доступе банков к черному списку Роскомнадзора

Роскомнадзор, Банк России и Росфинмониторинг договорились о механизме частичного доступа банков к информации из единого реестра запрещенной информации, которая необходима им для борьбы с денежными переводами в адрес нелегальных онлайн-казино. Об этом механизме РБК рассказал представитель Роскомнадзора. Ранее ЦБ отложил штрафы для банков за неисполнение новых требований так называемого антиотмывочного закона, направленных на борьбу с такими переводами, так как у банков не было доступа к черному списку Роскомнадзора.

«Роскомнадзор через личный кабинет на сайте Банка России сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в едином реестре ссылок в зашифрованном виде. Расшифровать ее организации смогут, только имея конкретную ссылку на соответствующий интернет-ресурс организации, с которой осуществляются те или иные финансовые операции», — пояснил представитель РКН. Он уточнил, что такой способ предоставления данных из черного списка является безопасным и соответствует требованиям законодательства об информации.

В июле 2021 года в силу вступили изменения в антиотмывочном 115-ФЗ, согласно которым банкам запрещено принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в реестре Роскомнадзора. Ведомство ведет реестр доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России, в том числе онлайн-казино и организаторов нелегальных лотерей. После принятия этих поправок банки пожаловались на трудности с доступом к этому реестру: кредитные организации не могли в автоматическом режиме проверять сайты клиентов в реестре. В итоге ЦБ решил до 1 апреля 2022 года не наказывать банки за проведение переводов в адрес нелегальных онлайн-казино. До этого времени регулятор рассчитывал решить проблему.

Отсутствие прямого доступа у банков к черному списку Роскомнадзора его представитель объяснил тем, что реестр содержит ссылки на материалы, распространение которых недопустимо на территории России, в том числе экстремистского характера, с детской порнографией, суицидальным и пронаркотическим контентом. Согласно закону «Об информации», прямой доступ к реестру есть только у операторов связи, а банкам приходится формировать индивидуальные запросы.