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Юрист рассказал, каких прав лишается собственник при сдаче жилья в аренду

19.01.2022 21:07
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РИА Новости

Арендодатель должен помнить, что после сдачи квартиры лишается таких прав, как визиты без предупреждения и смена замков на входной двери по собственной инициативе, в противном случае он рискует понести наказание вплоть до уголовной ответственности, рассказал «РИА Недвижимость» юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Он напомнил, что отношения между собственником и квартиросъемщиком регулирует договор аренды, вне зависимости от того, является ли он краткосрочным или долгосрочным. При этом такой документ накладывает обязательства не только на человека, снимающего квартиру, но и на владельца недвижимости.

По словам юриста, согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ, хотя собственник квартиры имеет право на владение, пользование и распоряжение своей квартирой, с момента подписания договора аренды он временно передает первые два права арендатору. Поэтому, если ему требуется регулярно посещать это жилье, он должен прописать частоту визитов в договоре, иначе каждый из них он должен будет согласовывать с квартиросъемщиком.

«Вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тысяч рублей или арестом на срок до трех месяцев. Однако на практике такие кейсы единичны, поскольку многие жильцы боятся, что арендодатель найдет, к чему придраться, и расторгнет договор в одностороннем порядке», — сказал Хантимиров.

Он добавил, что если несогласованный визит пройдет в отсутствие арендаторов, и в это время пропадут какие-то ценные вещи, то собственник может стать главным подозреваемым по делу о краже и будет вынужден доказывать свою невиновность. В этом случае ему может грозить штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы до одного года или лишение свободы сроком до двух лет.

Кроме того, обратил внимание юрист, владелец недвижимости не имеет права менять замки на входной двери без согласия арендатора при условии, что квартиросъемщик не нарушает условия договора аренды, своевременно вносит по нему плату, использует квартиру по назначению и держит имущество в сохранности.

«Если конфликт дойдет до суда, то собственнику может грозить штраф за самоуправство, а также необходимость выплаты неустойки за время, которое арендатор не мог пользоваться жильем, и компенсации морального вреда», — рассказал Хантимиров.

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Комментарии

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pro99
19.01.2022 23:36
<p>Юристам самим не помешало быть пограмотней и защищать не только арендаторов ,люди просто начнут добавлять эти условия в договор и вуаля-никакого "самоуправства" при неуплате или нарушении.</p>
0
Fnaq
Fnaq
20.01.2022 20:07
<p>Настоящий юрист не стал бы использовать термин "аренда" в случае с жилым помещением, ибо он для коммерческой недвижимости. Жилые помещения сдают в наём: собственник нанимателю. </p>
2

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