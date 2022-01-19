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РСТ прогнозирует рост цен на туры в Турцию и Египет на майские праздники на 30%

19.01.2022 21:22
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ТАСС

Стоимость туров в Турцию и Египет на майские праздники может вырасти на 30% и более по сравнению с текущими показателями. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Как правило, это такая общая история, что на 30% и более на праздники возрастает [стоимость]», — сказал Барзыкин, отметив, что цены снизятся вслед за падением спроса.

По его словам, туры в Турцию на майские праздники будут стоить в среднем около 100 тыс. рублей. В прошлом году туры в Турцию на майские праздники стоили 80—90 тыс. рублей на двоих на неделю по системе «все включено». Чтобы сэкономить на поездке и иметь большую возможность выбора, эксперт посоветовал бронировать туры на майские праздники заранее.

Сейчас минимальная стоимость тура в Турцию составляет около 35 тыс. рублей. По сравнению с новогодними праздниками цены на путевки снизились на 20% и более, рассказал Барзыкин.

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