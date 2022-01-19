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В Госдуме назвали сговоры на торгах угрозой для бюджета

19.01.2022 17:56
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Сговоры на торгах — серьезная проблема и угроза для бюджетов всех уровней, и борьбу с этим явлением необходимо вести по всем направлениям. Об этом заявили участники круглого стола в Госдуме, который провел Комитет по защите конкуренции.

Изменения, которые планируют внести в закон «О защите конкуренции» и ряд других нормативных актов, наделяют ФАС правом изымать документы у подозреваемых в сговорах, брать объяснения у должностных лиц и сотрудников компаний — участников таких соглашений, получать от правоохранителей добытые в ходе оперативно-разыскных мероприятий сведения.

«Важно и то, что борьба с картельными сговорами усилится и в интернет-пространстве, где сейчас происходит большая часть таких преступлений, — отметил член Комитета по защите конкуренции Олег Колесников. — Так, представители ФАС смогут запрашивать и получать у сотовых операторов не представляющую государственную тайну информацию об абонентах».

Кроме того, по завершении всех судебных разбирательств сведения о нарушителях закона «О защите конкуренции» станут вносить в специальный электронный реестр.

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