Все новости

Обзор рынков от Банки.ру. Отскочили. Надолго ли?

19.01.2022 18:33
1 589
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

В среду российский фондовый рынок перешел в коррекционный рост, чему способствовала фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях, а также улучшение внешнего фона. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше 88 долларов за баррель, прибавляя порядка 1%. В Европе к вечеру ведущие индексы подтягивались в пределах 1,1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,4% и 0,7%, отыграв часть потерь предыдущей сессии.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,6%, поднявшись в район 3 450 пунктов. Лидерами торгов выступили акции «Полиметалла» и «Норильского никеля», рост которых превысил 5,5%. Хуже рынка торговались «ПИК» и «ЛСР», потерявшие 3,3% и 3,1% соответственно. Сегодняшняя коррекция не сильно меняет картину, сложившуюся на графике индекса Мосбиржи. До сих пор в силе негативный сценарий, целью которого выступает район 3 100—3 200 пунктов. При этом, учитывая геополитические риски, сохраняется вероятность, что в ближайшие дни продажи вновь активизируются, в результате чего текущее восстановление будет скомпенсировано и рынок продолжит движение к цели. Отметим, что для слома данного сценария российскому рынку необходимо выйти выше 3 600 и закрепиться над этим уровнем, что возможно лишь при существенном снижении геополитических рисков и сохранении позитивной внешней конъюнктуры.

В валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,5%, отступив в район 76,5 рубля, евро снизился на 0,3%, торгуясь в районе 86,9 рубля. На динамике рубля сказалось желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в рубле, а также позитивные изменения внешнего фона в виде роста цен на нефть и некоторого улучшения ситуации в валютах развивающихся стран, которые смогли перейти к восстановлению, после снижения, продемонстрированного днем ранее. Плюс к этому поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. При этом в ходе торгов пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако к концу сессии американская валюта смогла отыграть часть потерь, что вызвано сохранением страхов инвесторов относительно дальнейшего давления на рубль со стороны геополитического фактора.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+360.31%
Купить
+322.82%
Купить
+234.97%
Купить
+188.25%
Купить
+164.76%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86
Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50