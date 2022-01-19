Обзор рынков от Банки.ру. Отскочили. Надолго ли?

В среду российский фондовый рынок перешел в коррекционный рост, чему способствовала фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях, а также улучшение внешнего фона. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше 88 долларов за баррель, прибавляя порядка 1%. В Европе к вечеру ведущие индексы подтягивались в пределах 1,1%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,4% и 0,7%, отыграв часть потерь предыдущей сессии.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,6%, поднявшись в район 3 450 пунктов. Лидерами торгов выступили акции «Полиметалла» и «Норильского никеля», рост которых превысил 5,5%. Хуже рынка торговались «ПИК» и «ЛСР», потерявшие 3,3% и 3,1% соответственно. Сегодняшняя коррекция не сильно меняет картину, сложившуюся на графике индекса Мосбиржи. До сих пор в силе негативный сценарий, целью которого выступает район 3 100—3 200 пунктов. При этом, учитывая геополитические риски, сохраняется вероятность, что в ближайшие дни продажи вновь активизируются, в результате чего текущее восстановление будет скомпенсировано и рынок продолжит движение к цели. Отметим, что для слома данного сценария российскому рынку необходимо выйти выше 3 600 и закрепиться над этим уровнем, что возможно лишь при существенном снижении геополитических рисков и сохранении позитивной внешней конъюнктуры.



В валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,5%, отступив в район 76,5 рубля, евро снизился на 0,3%, торгуясь в районе 86,9 рубля. На динамике рубля сказалось желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в рубле, а также позитивные изменения внешнего фона в виде роста цен на нефть и некоторого улучшения ситуации в валютах развивающихся стран, которые смогли перейти к восстановлению, после снижения, продемонстрированного днем ранее. Плюс к этому поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. При этом в ходе торгов пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако к концу сессии американская валюта смогла отыграть часть потерь, что вызвано сохранением страхов инвесторов относительно дальнейшего давления на рубль со стороны геополитического фактора.