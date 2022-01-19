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Пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале

19.01.2022 18:42
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ТАСС

Российские пенсионеры уже с февраля 2022 года будут получать одной выплатой пенсию в новом размере — проиндексированную на 8,6%, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, за январь 2022 года после вступления в силу соответствующего закона пенсионеры с учетом доиндексации получат компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

«Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила Бибикова журналистам.

Правительство РФ ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля. Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, сразу в третьем чтении 20 января, сообщил Жуков по итогам Совета Думы.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Как сообщила ранее пресс-служба Минфина РФ, с учетом поручения президента проиндексировать пенсии выше инфляции дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей, в 2023-м — 178,3 млрд, в 2024-м — 188,9 млрд. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.

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Комментарии

3
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lexandriozzo
19.01.2022 19:42
<p>А про социальные пенсии (индексируются с 1 апреля) могут и забыть, хотя их казавшийся огромным запланированный пересмотр вверх на 7,7% тоже оказался ниже офиц. инфляции по итогам года в 8,39%. Кстати, следующая (01.04.2023.) индексация соцпенсий пока что намечена в размере... 2,5% (!!!). Такие выплаты получают в основном дети-инвалиды и т.п.</p>
3
ugor
ugor
19.01.2022 20:15
<p>Вроде хотели с 1 января проиндексировать,задним числом ...</p>
0
lexandriozzo
19.01.2022 20:29
<p>ugor, скорей всего, мне кажется, разницу между январской и февральской пенсиями (а это 2,7% от декабрьской) доплатят вместе с февральской, т.е. в феврале выплата будет больше, чем в марте, апреле и т.д.</p>
2

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