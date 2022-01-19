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​Пять из тринадцати иностранных интернет-компаний начали «приземление» в РФ

19.01.2022 20:48
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РАПСИ

Пять из тринадцати иностранных интернет-компаний в той или иной мере уже согласились исполнять обязанности, налагаемые законом о «приземлении», сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Мне как одному из авторов этой инициативы приятно видеть, что процесс идет цивилизованно и без лишнего шума», — написал Горелкин на своей странице в социальной сети. По его мнению, самое важное достижение закона о «приземлении» — это появление на зарубежных сервисах формы обратной связи на русском языке, которая позволяет пользователям вступать в коммуникацию (и, соответственно, предполагает наличие русскоязычной службы поддержки).

«Такую форму уже разместили Apple, TikTok и Likee, и рано или поздно она появится у всех компаний, присутствующих в списке, в том числе тех, кто до сих пор никак не комментирует свои планы по «приземлению», — заключил депутат.

С 1 января 2022 года вступил в силу закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации» (закон о «приземлении»).

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Комментарии

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kaluga
kaluga
19.01.2022 20:55
<p>Не ударьтесь мордой в грязь при "приземлении"...</p>
1
Goldpuma
19.01.2022 21:06
<p>Список прогнувшихся под гэбуху можно?</p>
0

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