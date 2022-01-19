В Химках задержан менеджер банка по подозрению в хищении денег со счета румынского футболиста

Подмосковные полицейские задержали менеджера банка, подозреваемого в хищении денег со счета румынского футболиста, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Химки задержан подозреваемый в краже денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что работник одной из кредитных организаций, имея доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, совершил хищение более 60 тыс. евро со счета румынского футболиста. Уточняется, что «противоправное деяние попало в поле зрения представителей банка, которые и обратились с заявлением в полицию».

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали жителя города Москвы. Мужчина дал признательные показания. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.

«Следователем Следственного управления УМВД России по г. о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», — отметила Ирина Волк.