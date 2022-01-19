Эксперты предупредили о возможной опасности рекламы в Google

Реклама в российском сегменте поисковой системы Google содержит огромное число вредоносных ссылок, часть из них ведет на поддельные сайты банков и их личные кабинеты, сообщили РИА Новости эксперты проекта ОНФ «Мошеловка» по выявлению мошенников и борьбе с ними.

В новогодние праздники в ОНФ столкнулись со всплеском жалоб на фишинг в рекламе Google. В частности, были выявлены фишинговые ссылки на банки и их личные кабинеты.

Как пояснили эксперты, реклама строится для конкретного пользователя в зависимости от того, что он ищет: робот анализирует служебные файлы браузера и видит запросы. «Если происходят регулярные запросы по сайтам банков и регулярные заходы в личный кабинет банка из этого браузера, то в рекламе выставляется реклама банков. В поисковой системе Google, к сожалению, это происходит без фильтрации», — указали в «Мошеловке».

Кроме того, эксперты обнаружили в рекламе в поисковике ссылки на фейковые финансовые организации и другие поддельные ресурсы, а также на зараженные веб-адреса. «Точное количество вредоносных ссылок в российском сегменте рекламного сервиса Google установить не удалось. Однако эксперты предполагают, что счет идет на тысячи», — говорится в сообщении.

Все ссылки оперативно передаются в ФинЦЕРТ Банка России, который совместно с прокуратурой их тут же блокирует. Однако на следующий день в «Мошеловку» поступают новые жалобы на ту же самую рекламу, но с обновленными адресами фишинговых ссылок, заявили в ОНФ.

Общероссийский народный фронт в мае прошлого года запустил платформу «Мошеловка». Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.