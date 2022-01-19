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Банк России оценил риски инвесторов в связи с событиями в Казахстане

19.01.2022 19:31
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Ситуация на рынке Казахстана не несет системных угроз для российского финансового сектора. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков».

В ЦБ напоминают, что в период новогодних праздников на фоне произошедших в Казахстане событий наблюдалось некоторое повышение волатильности на локальном финансовом рынке. В то же время ключевые показатели не претерпели кризисных изменений. Так, за период с 5 по 12 января 2022 года доходность коротких суверенных бумаг выросла на 70 базисных пунктов (с 9,19% до 9,89%), среднесрочных — на 56 б. п., долгосрочных — на 20 б. п. Снижение биржевого индекса KASE за этот период составило 2,1%.

По информации российского регулятора, объем обязательств эмитентов Казахстана перед резидентами российской экономики на 1 декабря 2021 года составлял 77 млрд рублей (без учета акций и облигаций дочерних кредитных организаций на сумму 23,8 млрд рублей); основная часть ценных бумаг представлена облигациями (74,9 млрд рублей), из которых 65,6 млрд приходится на суверенные облигации Казахстана с фиксированным купоном. Общий объем суверенных облигаций Казахстана в обращении составляет, по данным Cbonds, 2,7 трлн рублей, то есть доля у российских инвесторов — всего 2,4%.

Основными владельцами ценных бумаг казахстанских эмитентов являются кредитные организации (62,7 млрд рублей). При этом объемы вложений отдельных кредитных организаций незначительны относительно их капитала. Розничные инвесторы и некоммерческие организации, обслуживающие население, владеют ценными бумагами на общую сумму 4,3 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей приходится на государственные облигации Казахстана.

«В целом ситуация на финансовом рынке Казахстана остается стабильной, подверженность российских инвесторов потенциальным рыночным рискам эмитентов Казахстана ограниченна и не несет системных угроз для российского финансового сектора», — заключает Банк России.

Как сообщалось, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, где начались беспорядки и мародерство. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане есть погибшие и раненые. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности за помощью. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 11 января было утверждено новое правительство Казахстана. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ.

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