ЦБ: риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели увеличились

Годовая инфляция в декабре осталась на уровне ноября — 8,4%, но риски продолжительного отклонения показателя вверх от цели увеличились. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

По данным регулятора, ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 процентного пункта произошло за счет удорожания широкого круга товаров и услуг.

«Тем не менее в среднем в IV квартале темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года. Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска. Рост цен на продукты питания особенно сильно влияет на инфляционные ожидания населения. С учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — поясняют в Центробанке.

В комментарии подчеркивается, что денежно-кредитная политика Банка России направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4—4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

По итогам года рост цен ускорился по товарам и услугам, на которые приходится 80% потребительских расходов. Исключением были отдельные позиции, в основном с традиционно волатильными ценами (фрукты, огурцы, помидоры, сахар, подсолнечное масло и отдельные виды круп). Отмечается, что более всего за год выросла продовольственная инфляция (до 10,62%), «прежде всего в результате действия устойчивых факторов, связанных с мировой конъюнктурой: роста цен экспортного паритета и повышения издержек производителей вследствие ускоренного удорожания ключевых сырьевых и промежуточных товаров». Дополнительное негативное влияние оказали временные факторы: снижение урожая отдельных сельскохозяйственных культур и неблагоприятная эпизоотическая обстановка.

Значительно ускорился рост цен и на непродовольственные товары (до 8,58%), в первую очередь под влиянием опережения спроса над возможностями расширения выпуска. Наименьшим был рост цен на услуги (4,98%): спрос и предложение на них во многом определялись противоэпидемическими требованиями. «Динамика цен на услуги в меньшей степени, чем в товарном сегменте, зависит от внешних факторов. В среднем за два года рост цен по большинству групп товаров превысил 4%, по услугам — был вблизи этого уровня. Слабее всего за два года цены выросли на товары и услуги, на которые сильно повлияли противоэпидемические меры (туризм, образование, общественное питание), а также на одежду и обувь», — говорится в комментарии.

В декабре 2021 года месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился на 0,3 п. п. до 0,55%, что ниже среднего значения за год. «Однако это замедление было преимущественно связано с разовыми факторами на рынке плодоовощной продукции и заграничных поездок. Прирост потребительских цен без учета позиций с обычно волатильными или регулируемыми ценами (плодоовощная продукция, жилищно-коммунальные услуги, моторное топливо), а также услуг зарубежного туризма третий месяц подряд сохранялся вблизи максимальных значений последних пяти лет (0,9%)», — указывают в ЦБ.



По данным регулятора, темп годового роста цен на продовольствие и услуги снизился благодаря ряду временных дезинфляционных факторов. Месячный прирост цен (с поправкой на сезонность) замедлялся второй месяц подряд, но все еще находился на высоком уровне, замечает регулятор.



«Годовой прирост цен без учета обычно волатильных или регулируемых (на плодоовощную продукцию, жилищно-коммунальные услуги, моторное топливо), а также услуг зарубежного туризма продолжил увеличиваться. Месячный прирост цен оставался вблизи максимального за последние пять лет уровня (с поправкой на сезонность). Оценка устойчивой составляющей текущего прироста цен по-прежнему значительно выше цели Банка России», — поясняют в Центробанке.

Как уточняется, в декабре влияние временных факторов было разнонаправленным, но их суммарный вклад снизился. Замедление роста цен на овощи определило динамику цен на продовольственные товары. Снизился, хоть и остался высоким, темп роста цен на продукты питания животного происхождения и продовольственные товары из зерна. После ноябрьского скачка стоимость заграничных туров столь же резко снизилась, это замедлило общий рост цен на услуги.