Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,03 рубля, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,27 рубля (минус 18 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,99—76,32 рубля за доллар и 86,24—86,62 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:30 прибавляет 1,71% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 495,74 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.