Все новости

Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

20.01.2022 08:31
1 060
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,03 рубля, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,27 рубля (минус 18 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,99—76,32 рубля за доллар и 86,24—86,62 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:30 прибавляет 1,71% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 495,74 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+360.31%
Купить
+322.82%
Купить
+234.97%
Купить
+188.25%
Купить
+164.76%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86
Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50