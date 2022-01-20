В Счетной палате перечислили регионы с наибольшим приростом числа безработных в пандемию

По итогам пандемийного 2020 года в Санкт-Петербурге и Москве зафиксирован максимальный рост числа безработных — вдвое, а в Тыве, Новгородской и Томской областях их численность увеличилась более чем в 1,5 раза, пишут «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты. В то же время в 23 регионах рост показателя составил от 30% до 40%.

Пандемия коронавируса, повлекшая ограничения и дополнительные издержки для бизнеса, спровоцировала всплеск безработицы, но он оказался крайне неравномерным в масштабах страны. Наибольший прирост численности безработных граждан в 2020 году был зафиксирован в Санкт-Петербурге — более чем в два раза (плюс 113%, с 42,2 тыс. до 90 тыс. человек). В Москве увеличение составило 94% — с 99,5 тыс. до 193 тыс. В пятерку «лидеров» также вошли Тыва (плюс 63,2%), Томская (плюс 57,3%) и Новгородская (плюс 51,8%) области.

В 23 регионах рост числа безработных составил от 30% до 40%, в 38 — от 10% до 30%, а в 17 — менее 10%. На общем фоне выделяются Алтайский край, где количество безработных в 2020 году даже снизилось (минус 1,4%), и Смоленская область, в которой их число не изменилось.

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Существенный рост числа безработных начался со II квартала 2020 года во всех федеральных округах за исключением Южного и Северо-Кавказского, отметили в Счетной палате. В целом за год по всей стране их стало больше на 856 тыс. — общая цифра достигла 4,3 млн.

По абсолютному количеству безработных по итогам 2020 года первое место сохранил Дагестан (201,5 тыс. человек), с пятого на второе место переместилась Москва (193 тыс.), а третье место занял Краснодарский край (160 тыс.).

На основании исследования Счетная палата подготовила комплекс рекомендаций для Кабмина в сфере занятости. Так, до конца первого полугодия 2022-го предлагается определить «количественные показатели (индикаторы) результативности мер поддержки занятости, установленные с учетом влияния пандемии и ее последствий», разработать план содействия занятости на весь период сохранения коронавирусных рисков. Кроме того, эксперты предлагают правительству рассмотреть возможность учета международного опыта в части поддержки работодателей, которые применяют модели временной безработицы и схемы краткосрочной работы.



В Астраханской области рассказали, что чаще всего безработными становились специалисты в сфере торговли, ремонта транспортных средств, сельского хозяйства и обрабатывающих производств. В Республике Алтай под основной удар попали сотрудники сферы услуг и торговли, причем более половины из них — парикмахеры. Кроме того, пострадали квалифицированные рабочие промышленности и строительства, а также операторы производственных установок. В Санкт-Петербурге подчеркнули, что за прошлый год число безработных сократилось почти в четыре раза — до 24 тыс. Чаще всего в городскую службу занятости обращались работники сфер торговли, общепита, гостиничных услуг и обрабатывающей промышленности.