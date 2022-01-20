В России предлагают расширить меры государственной поддержки семей с детьми

Общественная палата России (ОП РФ) подготовила для правительства предложения о новых мерах государственной поддержки семей с детьми: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет, пишут «Известия». Предложения сформулированы на основе всероссийского опроса родителей, проведенного ОП при поддержке ВЦИОМ. В ближайшее время их направят вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой, сообщили в Общественной палате.

Так, например, предлагается ввести для многодетных семей ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Эту меру поддерживают 89% родителей. Для улучшения условий проживания рассматривается снижение ставки на ипотечный кредит для многодетных семей до 0% годовых. За этот пункт проголосовали 60% мам и пап. Кроме того, среди инициатив — бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью или более детьми (42% голосов), 40% родителей также поддержали бы единовременные выплаты на приобретение квартиры или дома для тех семей, которые воспитывают инвалидов.

Также актуальные меры поддержки — субсидированная аренда с погашением до 50%, помощь родителям в уходе за детьми и его совмещении с работой, считают в ОП РФ. Для матерей необходима возможность выбора гибкого графика и дистанционной работы, среди родителей так считают 60%. Гибким должен быть и декретный отпуск, чтобы женщина могла корректировать его продолжительность, а выплаты перераспределялись. Например, вместо положенных 1,5 года можно было взять девять месяцев, при этом получив за них всю сумму пособия, с этим согласны 44% респондентов. Также предлагается выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума (МРОТ) на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет.

Лента новостей Кабмин упростил порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей Многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через «Госуслуги». 28.12.2021 16:22

В области образования предлагаются преференции в виде бесплатного дополнительного образования (поддержали 60% родителей) и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей (51%). В числе прочего в ОП РФ считают важным субсидировать обучение в вузах: если высшее образование получают два ребенка из одной семьи, то родители могут платить только за одного, меру одобрили 41% мам и пап. Многодетные семьи просят освободить их от налога на единственное жилье, предложение сочли полезным 40% родителей. Также в Общественной палате рассматривают возможность доплачивать к пенсии 10% за трех детей и по 5% за каждого следующего ребенка.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты отметили, что в России уже действует целый ряд мер поддержки семей с детьми и линейка этих инструментов постоянно расширяется. Они различаются по своему охвату и целевому назначению. Ведется работа и по совершенствованию порядка их назначения, упрощению использования этих средств и повышению информированности граждан, заявили в ведомстве. Чтобы меры поддержки были действенными и помогали преодолеть демографический кризис, а не «плодили иждивенцев», они должны быть более конкретными, считает директор Центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, предложения ОП РФ на данном этапе слишком обтекаемы и сложно реализуемы: государству неоткуда взять деньги на обеспечение всех этих льгот. Кроме того, по ее мнению, поддержка должна быть комплексной — нельзя отдавать все значимые преференции одной категории населения.