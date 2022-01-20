В России предлагают расширить меры государственной поддержки семей с детьми

Общественная палата России (ОП РФ) подготовила для правительства предложения о новых мерах государственной поддержки семей с детьми: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет, пишут «Известия». Предложения сформулированы на основе всероссийского опроса родителей, проведенного ОП при поддержке ВЦИОМ. В ближайшее время их направят вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой, сообщили в Общественной палате.
Так, например, предлагается ввести для многодетных семей ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Эту меру поддерживают 89% родителей. Для улучшения условий проживания рассматривается снижение ставки на ипотечный кредит для многодетных семей до 0% годовых. За этот пункт проголосовали 60% мам и пап. Кроме того, среди инициатив — бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью или более детьми (42% голосов), 40% родителей также поддержали бы единовременные выплаты на приобретение квартиры или дома для тех семей, которые воспитывают инвалидов.
Также актуальные меры поддержки — субсидированная аренда с погашением до 50%, помощь родителям в уходе за детьми и его совмещении с работой, считают в ОП РФ. Для матерей необходима возможность выбора гибкого графика и дистанционной работы, среди родителей так считают 60%. Гибким должен быть и декретный отпуск, чтобы женщина могла корректировать его продолжительность, а выплаты перераспределялись. Например, вместо положенных 1,5 года можно было взять девять месяцев, при этом получив за них всю сумму пособия, с этим согласны 44% респондентов. Также предлагается выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума (МРОТ) на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет.
Многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через «Госуслуги».28.12.2021 16:22
В области образования предлагаются преференции в виде бесплатного дополнительного образования (поддержали 60% родителей) и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей (51%). В числе прочего в ОП РФ считают важным субсидировать обучение в вузах: если высшее образование получают два ребенка из одной семьи, то родители могут платить только за одного, меру одобрили 41% мам и пап. Многодетные семьи просят освободить их от налога на единственное жилье, предложение сочли полезным 40% родителей. Также в Общественной палате рассматривают возможность доплачивать к пенсии 10% за трех детей и по 5% за каждого следующего ребенка.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты отметили, что в России уже действует целый ряд мер поддержки семей с детьми и линейка этих инструментов постоянно расширяется. Они различаются по своему охвату и целевому назначению. Ведется работа и по совершенствованию порядка их назначения, упрощению использования этих средств и повышению информированности граждан, заявили в ведомстве. Чтобы меры поддержки были действенными и помогали преодолеть демографический кризис, а не «плодили иждивенцев», они должны быть более конкретными, считает директор Центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, предложения ОП РФ на данном этапе слишком обтекаемы и сложно реализуемы: государству неоткуда взять деньги на обеспечение всех этих льгот. Кроме того, по ее мнению, поддержка должна быть комплексной — нельзя отдавать все значимые преференции одной категории населения.
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