Маткапитал разрешат тратить на образовательные услуги от ИП

Средства материнского капитала планируют разрешить тратить на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели (ИП), пишут «Известия», уточняя, что соответствующие поправки Минтруд должен внести в Госдуму в августе этого года, следует из плана законопроектной деятельности правительства.

Сегодня средства маткапитала можно использовать по заявлению на покупку жилья, ежемесячную выплату семьям с низкими доходами, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на обучение, напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда. При этом закон предусматривает, что можно оплатить только образование в организации.

В Минтруде подтвердили, что депутаты и правительство прорабатывают изменения, которые позволят направлять средства маткапитала и на оплату образовательных услуг, оказываемых ИП, имеющими лицензию на образовательную деятельность. «Важно, с одной стороны, дать возможность семьям направлять средства на востребованные для них направления, а с другой — обеспечить гарантии, что средства маткапитала расходуются на качественные услуги», — сказали в ведомстве.

Лента новостей Законопроект о расширении права одиноких отцов на маткапитал прошел первое чтение Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий право одиноких отцов на материнский капитал, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Маткапитал смогут получить отцы детей, чья мать умерла, не будучи гражданкой России. 18.01.2022 21:01

При этом в начале января секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума думской фракции заявил, что правительство поддержало законопроект, который позволяет оплачивать материнским капиталом открытые индивидуальными предпринимателями детские сады. Этот документ внесли в Госдуму в 2019 году.

Сейчас рынок платных образовательных услуг растет, постоянно появляются новые возможности для обучения детей онлайн и офлайн, отметила сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. Многие образовательные организации имеют статус индивидуальных предпринимателей, добавила она.

«Сейчас есть множество секций и образовательных кружков, оформленных как ИП», — подтвердил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, такая инициатива давно обсуждается: со стороны семей есть запрос на возможность использования средств маткапитала на образовательные услуги, оказываемые ИП.

Вероятно, изменения позволят тратить средства сертификата на услуги образовательных онлайн-платформ, частные кружки, различные мастер-классы для детей, дополнительные спортивные занятия, допобразование в сфере IТ и цифровых технологий, различные обучающие курсы по профподготовке, программы по развитию конкретных навыков у младших школьников и так далее, полагает Самойлова. Это могут быть и секции дошкольного образования, кружки иностранных языков, вероятно, в перечень попадут и репетиторы, имеющие статус ИП, добавил член президиума правления «Опоры России» Павел Самиев.