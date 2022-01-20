Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль перешел к ослаблению

Российские фондовые индексы заметно повышаются в начале основных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавил 2,66% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 528,16 пункта. Индекс РТС поднялся на 3,15% — до отметки 1 459,27.

К 10:19 рост замедлился до 2,1% по индексу Мосбиржи и 2,33% по индексу РТС, значения составляют 3 509,12 и 1 447,69 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии основных торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после уверенного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в плюс и попытаются развить наметившийся накануне отскок от многомесячных минимумов, хотя [президент США Джо] Байден в среду весьма резко отозвался о последствиях возможного вторжения РФ на Украину. В частности, американский президент угрожает запретить российским банкам долларовые операции и ввести другие жесткие ограничения против России. В пятницу же РФ и США должны провести очные переговоры в Женеве, ожидания которых могут поддержать краткосрочное восстановление на рынке», — пишет эксперт.

«Фондовый рынок демонстрирует отскок. Условия для роста давно сложились, а конкретными поводами послужили сильная перепроданность многих ликвидных акций, а также улучшение информационного фона. Однако рост котировок российских активов сдерживается слабонегативной динамикой на внешних площадках. До конца недели в США не ожидаем большого количества релизов важной отчетности, но это, на наш взгляд, не помешает продолжению роста в России. Отскок может продлиться еще два-три торговых дня, а дальнейшая динамика рынка будет определяться движением котировок на внешних площадках», — дал прогноз до начала основных торгов четверга начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов напоминает, что накануне «ослабление санкционных опасений в условиях сильной перепроданности привело к резкому отскоку: индекс Мосбиржи прибавил 3,2%, в ходе торгов взлетая к отметке 3 500 пунктов ввиду ралли в ключевых «голубых фишках».

По его словам, «по состоянию на утро четверга на глобальных рынках настроения вновь пытаются улучшиться. Ключевые азиатские индексы преимущественно умеренно растут, ведомые китайским Shanghai Composite, фьючерсы на американские индексы также подрастают, указывая на готовность инвесторов частично отыграть вчерашние потери».

«Рассчитываем, что сегодня умеренно позитивный настрой на внешних рынках сохранится. <…> Мы ждем, что сегодня российский рынок сохранит инерцию к восстановлению, чему будет способствовать крепость цен на товарных рынках. Рассчитываем, что индекс Мосбиржи попробует выйти в диапазон 3 500—3 600 пунктов», — указывает Локтюхов.

Рубль оставался в небольшом плюсе в начале основных торгов. На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 76,17 рубля (минус 1 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 86,37 рубля (минус 9 копеек).

Курсовые диапазоны, как и в ходе утренней сессии, составляют 75,99—76,32 рубля за доллар и 86,24—86,62 рубля за евро.



«Пара доллар/рубль расположена недалеко от уровня 76 рублей, пробой которого укажет на неплохие шансы коррекции в район 75,2 рубля <…>. Пара евро/рубль находится ниже 87 рублей и может стремиться к 85,5 рубля <…>. Российская валюта в последние дни практически не реагирует на санкционные угрозы», — отмечает Кожухова из «Велес Капитала».

«Фактор геополитики уже учтен в котировках, инвесторы нашли в себе силы обратить внимание и на другие драйверы», — рассуждает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Пока российскую валюту поддерживают ожидания повышения ключевой ставки Банка России. Сейчас практически нет сомнений, что ЦБ увеличит ее как минимум на 0,5 процентного пункта, но с учетом ухода доходностей ОФЗ намного выше 9% годовых регулятор может пойти и на более решительный шаг. Пока сильной поддержкой по паре доллар/рубль выступает район 74,7. Нужны очень хорошие политические новости, чтобы пара сумела опуститься ниже», — комментирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



«Мы считаем, что у рубля есть потенциал роста, и ориентируемся на тестирование парой доллар/рубль отметки 75,5 рубля: нефть Brent находится на комфортных значениях для укрепления национальной валюты, фьючерсы на индексы развитых рынков торгуются в плюсе, пытаясь вернуться к росту. Также мы надеемся, что сегодня не будет новых новостей по геополитической напряженности, что может способствовать снижению пятилетних CDS (кредитных дефолтных свопов. — Прим. Банки.ру) и, следовательно, поддержать позиции рубля», — пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.



Отметим, что по состоянию на 10:18 рубль перешел к ослаблению: доллар стоит почти 76,31 рубля (плюс 13 копеек), евро — около 86,62 рубля (плюс 16 копеек). Верхние границы курсовых диапазонов сместились к уровням 76,35 рубля за доллар и около 86,66 рубля за евро.

