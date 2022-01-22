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Опрос: ​56% россиян хотели бы поработать на «удаленке» ​в этом году

22.01.2022 15:11
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Сейчас на «удаленке» трудятся 8% опрошенных жителей России, 12% работают в гибридном формате (частично — в офисе, частично — из дома). Еще 56% — то есть более половины опрошенных — хотели бы перейти на дистанционный формат в этом году. Однако 24% респондентов отметили, что хотели бы продолжить в этом году работать в традиционном офлайн-формате, показал опрос сервиса «Работа.ру». В исследовании приняли участие более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Согласно опросу, 72% работников, которые трудятся в удаленном или гибридном формате, рассказали, что их работодатели не стремятся полностью возвращать штат к офисной работе. Лишь 14% опрошенных отметили, что желают полного возвращения работы из офиса.

Чаще всего желание работать в офлайн-формате участники исследования высказывали из-за неподходящей для «удаленки» профессии (39%), возможного напряжения из-за отсутствия живого общения с коллегами (34%), а также из-за того, что на «удаленке» стираются границы между работой и личной жизнью (28%).

Из плюсов дистанционного формата работы респонденты чаще всего отмечали следующие: «удаленка» позволяет самостоятельно распоряжаться временем (51%), экономить время на дорогу (43%), экономить средства на транспорт и питание (39%), а также обеспечивает сохранность здоровья (32%).

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